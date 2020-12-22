Присвоение президентом "Аркады" 50 млн гривен: сообщено о подозрении еще 3 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. По делу о присвоении президентом АО АКБ "Аркада" 50 млн гривен сообщено о подозрении еще трем лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"... сообщено о подозрении 3 лицам в содействии присвоению президентом АО АКБ "Аркада" денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что АО АКБ "Аркада" и "подконтрольной" коммерческой структурой заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование.
"Таким образом президент АО АКБ "Аркада", вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг", - говорится в сообщении.
Так, в результате невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, АО АКБ "Аркада" как Управляющему фонда строительства "патриотика" и "Эврика" нанесен ущерб на сумму 50 млн гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособного АО АКБ "Аркада" уже более 70 млн грн.
Как сообщалось, Национальный банк Украины 24 сентября решил отозвать лицензию и начать ликвидацию АО АКБ "Аркада".
Также сообщалось, что Президенту банка "Аркада" суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца по подозрению в присвоении 50 млн грн вкладов банка.