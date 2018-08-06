Приватний літак нардепа Хомутинніка помітили в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Наприкінці кінці липня в міжнародному аеропорту імені Кароля Войтили (Італія) помічений приватний літак Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Про це свідчить база даних польотів пасажирських літаків Jet Photos, передає УНН.
За даними ЗМІ, літак вартістю близько 25 млн доларів належить народному депутату, лідеру партії "Відродження" Віталію Хомутинніку.
Відомості Jet Photos вказують на те, що найчастіше бізнес-джет нардепа відвідує Женеву. Там, нагадаємо, проживає бізнес-партнер Хомутинніка, екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський. Обидва зараз володіють компанією "Укрнафтобуріння", яка фігурує в нещодавньому газовому скандалі.
Крім Швейцарії, літак Хомутинніка був помічений на одному з найбільш тусовочних курортів Європи, острові Ібіца в Іспанії, а також в американському "місті азарту" Лас-Вегасі.
Нагадаємо, Віталій Хомутиннік - народний депутат України з 2002 року, володіє 39 компаніями і має річний дохід в розмірі 64 млн грн.
Крім "Укрнафтобуріння", він також є співвласником агрохолдингу "Кернел". З приходом нардепа в компанію, сума бюджетного відшкодування ПДВ "Кернел" виросла більш ніж на 200% і тепер становить близько 8-10 млрд грн на рік.
При цьому НАЗКА не вбачає у нардепа наявність конфлікту інтересів, пов'язаного з суміщенням держслужби і бізнесу.