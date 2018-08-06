Частный самолет нардепа Хомутынника замечен в Италии

По данным СМИ, самолет стоимостью около 25 млн долларов принадлежит народному депутату, лидеру партии “Відродження” Виталию Хомутыннику.

Сведения Jet Photos указывают на то, что наиболее часто бизнес-джет нардепа посещает Женеву. Там, напомним, проживает бизнес-партнер Хомутынника, экс-владелец “Приватбанка” Игорь Коломойский. Оба cейчас владеют компанией “Укрнефтебурение”, фигурирующей в недавнем газовом скандале.

Помимо Швейцарии, самолет Хомутынника был замечен на одном из самых тусовочных курорте Европы, острове Ибица в Испании, а также в американском “городе азарта” Лас-Вегасе.

Напомним, Виталий Хомутынник народный депутат Украины с 2002 года, владеет 39 компаниями и имеет годовой доход в размере 64 млн грн.

Помимо “Укрнефтобурения”, он также совладеет агрохолдингом “Кернел”. С приходом нардепа в компанию, сумма бюджетного возмещения НДС “Кернел” выросла более, чем на 200% и теперь составляет около 8-10 млрд грн в год.

При этом НАПК не усматривает у нардепа наличие конфликта интересов, связанного с совмещением госслужбы и бизнеса.