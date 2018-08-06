Частный самолет нардепа Хомутынника замечен в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В конце июля в международном аэропорту имени Кароля Войтылы (Италия) замечен частный самолет Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH. Об этом свидетельствуют база данных полетов пассажирских самолетов Jet Photos, передает УНН.
По данным СМИ, самолет стоимостью около 25 млн долларов принадлежит народному депутату, лидеру партии “Відродження” Виталию Хомутыннику.
Сведения Jet Photos указывают на то, что наиболее часто бизнес-джет нардепа посещает Женеву. Там, напомним, проживает бизнес-партнер Хомутынника, экс-владелец “Приватбанка” Игорь Коломойский. Оба cейчас владеют компанией “Укрнефтебурение”, фигурирующей в недавнем газовом скандале.
Помимо Швейцарии, самолет Хомутынника был замечен на одном из самых тусовочных курорте Европы, острове Ибица в Испании, а также в американском “городе азарта” Лас-Вегасе.
Напомним, Виталий Хомутынник народный депутат Украины с 2002 года, владеет 39 компаниями и имеет годовой доход в размере 64 млн грн.
Помимо “Укрнефтобурения”, он также совладеет агрохолдингом “Кернел”. С приходом нардепа в компанию, сумма бюджетного возмещения НДС “Кернел” выросла более, чем на 200% и теперь составляет около 8-10 млрд грн в год.
При этом НАПК не усматривает у нардепа наличие конфликта интересов, связанного с совмещением госслужбы и бизнеса.