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Приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану — Ю.Бакаржієв

Приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану — Ю.Бакаржієв

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Для того щоб стати енергонезалежними, Україні необхідно довести виробництво уранового концентрату хоча б до рівня 2,5 тис. тонн на рік, щоб повністю закривати власні потреби. Про це у коментарі УНН розповів генеральний директор компанії “Атомні енергетичні системи” Юрій Бакаржієв.

Так, на думку Ю.Бакаржієва, на сьогодні є інвестори, які готові вкладати кошти у уранову галузь, а отже — перспективи нарощення видобутку уранового концентрату в Україні є.

“У концепції розвитку атомного комплексу України до 2020 року вказано, що у країні хочуть побудувати завод ядерного палива і отримати енергонезалежність. А для того, щоб стати енергонезалежними, Україні необхідно довести виробництво уранового концентрату хоча б до рівня 2,5 тис. тонн на рік, щоб повністю закривати власні потреби. Я вважаю, що Україні це вдасться зробити, оскільки є інвестори, які згодні вкладати кошти у цю галузь”, — розповів він.

Також Ю.Бакаржієв закцентував увагу на тому, що в Україні приватний інвестор приходить і хоче працювати, але, на жаль, на сьогодні інвесторам доводиться пройти “тернистий шлях”, щоб допомогти державі.

“Ми з вами говоримо про видобуток уранової руди до певного рівня, тобто до концентрату. У цій сфері у світі існує велика кількість приватних компаній, адже це первинна сировина, а не подальший високотехнологічний продукт, який потрібно збагачувати і т.д. Тому, на мою думку, якщо інвестори хочуть допомогти державі реалізувати програму, то дуже дивно, що при цьому інвесторам достатньо сильно заважають”, — відзначив він.

Нагадаємо, за словами експерта Р.Ніцовича, збільшення видобутку власного урану матиме позитивний вплив на торговельний баланс України.

У свою чергу нардеп О.Лівік, вважає, що Україні не вдасться забезпечити власну потребу в урані без інвестора.

Водночас, за словами міністра енергетика та вугільної промисловості І.Насалика, до розвідки уранових родовищ треба залучати інвесторів.

Також нагадаємо, українська компанія АЕСУ (Атомні енергетичні системи України), яка має намір займатися розвідкою уранових родовищ в Україні, підписала договір про співпрацю з казахстанською компанією “Два Кей”.

Також АЕСУ співпрацює і з “Казатопромом”.

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