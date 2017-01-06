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Частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана - Ю.Бакаржиев

Частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана - Ю.Бакаржиев

Киев • УНН

 • 16034 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Для того чтобы стать энергонезависимыми, Украине необходимо довести производство уранового концентрата хотя бы до уровня 2,5 тыс. тонн в год, чтобы полностью закрывать собственные нужды. Об этом в комментарии УНН рассказал генеральный директор компании "Атомные энергетические системы" Юрий Бакаржиев.

Так, по мнению Ю.Бакаржиева, сегодня есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в урановую отрасль, а значит - перспективы наращивания добычи уранового концентрата в Украине есть.

"В концепции развития атомного комплекса Украины до 2020 года указано, что в стране хотят построить завод ядерного топлива и получить энергонезависимость. А для того, чтобы стать энергонезависимыми, Украине необходимо довести производство уранового концентрата хотя бы до уровня 2,5 тыс. тонн в год, чтобы полностью закрывать собственные нужды. Я считаю, что Украине это удастся сделать, поскольку есть инвесторы, которые согласны вкладывать средства в эту отрасль", - рассказал он.

Также Ю.Бакаржиев акцентировал внимание на том, что в Украине частный инвестор приходит и хочет работать, но, к сожалению, сегодня инвесторам приходится пройти "тернистый путь", чтобы помочь государству.

"Мы с вами говорим о добыче урановой руды до определенного уровня, то есть до концентрата. В этой сфере в мире существует большое количество частных компаний, ведь это первичное сырье, а не последующий высокотехнологичный продукт, который нужно обогащать и т.д. Поэтому, по моему мнению, если инвесторы хотят помочь государству реализовать программу, то очень странно, что при этом инвесторам достаточно сильно мешают", - отметил он.

Напомним, по словам эксперта Р.Ницовича, увеличение добычи собственного урана окажет положительное влияние на торговый баланс Украины.

В свою очередь нардеп А.Ливик, считает, что Украине не удастся обеспечить собственную потребность в уране без инвестора.

В то же время, по словам министра энергетики и угольной промышленности И.Насалика, к разведке урановых месторождений надо привлекать инвесторов.

Также напомним, украинская компания АЭСУ (Атомные энергетические системы Украины), которая намерена заниматься разведкой урановых месторождений в Украине, подписала договор о сотрудничестве с казахстанской компанией "Два Кей".

Также АЭСУ сотрудничает и с "Казатопромом".

Украинские Национальные Новости

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