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Приватні захисники Януковича подадуть свою апеляцію

Приватні захисники Януковича подадуть свою апеляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Власні платні захисники екс-президента України Віктора Януковича апеляцію на рішення Оболонського районного суду поки не подавали. Про це УНН повідомили у прес-службі юридичної компанії, яка представляє інтереси колишнього президента України Віктора Януковича.

"Апеляцію на рішення поки ще готуємо", - повідомили УНН.

У прес-службі додали, що державний адвокат Віктора Януковича Юрій Рябовол, який подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду екс-президента України, не виконує обов’язки адвоката колишнього президента.

"Адвокат Центру вторинної правової допомоги Юрій Рябовол не уповноважений представляти інтереси Віктора Януковича. Янукович відмовився від його послуг ще у серпні 2018 року оскільки даний адвокат ігнорував позицію Віктора Януковича. Відповідну заяву 15 серпня 2018 було подано адвокатами АТ AVER LEX в Оболонський суд і в Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві, а 16 серпня перед судовим засіданням вручено особисто Юрію Рябоволову", - додали у прес-службі.

Варто відзначити що адвокат Юрій Рябовол повідомив УНН, що йому не зручно зараз коментувати цю справу.

У прес-службі Оболонського суду УНН повідомили, що прийняли апеляцію. 

"Так, звичайно, прийняв (судю - ред.) від адвоката Рябовола. Вона надійшла сьогодні на адресу суду, проте буде направлена за матеріалами справи до Київського апеляційного суду тоді, коли спливе загальний строк на оскарження, тобто через місяць після проголошення вироку. Адвокат Рябовол був судом призначений від Центру надання вторинної безкоштовної правової допомоги, а ті захисники, які обрав собі сам обвинувачений станом на сьогодні не оскаржували вирок, жодних апеляційних скарг до суду не надходило", - повідомила прес-секретар судової інстанції Інна Свинаренко.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду – 13 років ув'язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто у злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

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