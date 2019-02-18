Частные защитники Януковича подадут свою апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Собственные платные защитники экс-президента Украины Виктора Януковича апелляцию на решение Оболонского районного суда пока не подавали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе юридической компании, которая представляет интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.
"Апелляция на решение пока еще готовим", - сообщили УНН.
В пресс-службе добавили, что государственный адвокат Виктора Януковича Юрий Рябовол, который подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене экс-президента Украины, не выполняет обязанности адвоката бывшего президента.
"Адвокат Центра вторичной правовой помощи Юрий Рябовол не уполномочен представлять интересы Виктора Януковича. Янукович отказался от его услуг еще в августе 2018 поскольку данный адвокат игнорировал позицию Виктора Януковича. Соответствующее заявление 15 августа 2018 года было подано адвокатами АО AVER LEX в Оболонский суд и в Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, а 16 августа перед судебным заседанием вручено лично Юрию Рябоволову", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что адвокат Юрий Рябовол сообщил УНН, что ему не удобно сейчас комментировать это дело.
В пресс-службе Оболонского суда сообщили УНН, что приняли апелляцию.
"Да, конечно, принял (судю - ред.) от адвоката Рябовола. Она поступила сегодня на адрес суда, однако будет направлена по материалам дела в Киевский апелляционный суд тогда, когда истечет общий срок на обжалование, то есть через месяц после провозглашения приговора. Адвокат Рябовол был судом назначен от Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи, а те защитники, которых выбрал себе сам обвиняемый на сегодня не обжаловали приговор, никаких апелляционных жалоб в суд не поступало", - сообщила пресс-секретарь судебной инстанции Инна Свинаренко.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виноватым в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.