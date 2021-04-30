Приватні виші цього року можуть отримати держзамовлення

Деталі

Планується, що отримання державного замовлення приватними вишами на підготовку фахівців здійснюватиметься на конкурсних засадах.

Для можливості отримання державного замовлення на підготовку фахівців закладам освіти необхідно подати заявку на відкриття відповідного доступу до Єдиної державної бази з питань освіти.

У разі отримання місць державного замовлення приватні заклади освіти мають дотримуватись норм законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях та формах здобуття вищої освіти.

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Додамо

В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали дати проведення додаткової сесії Зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.