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Приватні виші цього року можуть отримати держзамовлення

Приватні виші цього року можуть отримати держзамовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Приватні заклади вищої освіти під час цьогорічної вступної кампанії можуть отримати державне замовлення на підготовку молодших бакалаврів та бакалаврів. Відповідний лист Міністерства освіти і науки спрямований керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти приватної форми власності, інформує УНН.

Деталі

Планується, що отримання державного замовлення приватними вишами на підготовку фахівців здійснюватиметься на конкурсних засадах.

Для можливості отримання державного замовлення на підготовку фахівців закладам освіти необхідно подати заявку на відкриття відповідного доступу до Єдиної державної бази з питань освіти.

У разі отримання місць державного замовлення приватні заклади освіти мають дотримуватись норм законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях та формах здобуття вищої освіти.

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Додамо

В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали дати проведення додаткової сесії Зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

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