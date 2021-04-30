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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Частные вузы в этом году могут получить госзаказ

Частные вузы в этом году могут получить госзаказ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Частные высшие учебные заведения при нынешней вступительной кампании могут получить государственный заказ на подготовку младших бакалавров и бакалавров. Соответствующее письмо Министерства образования и науки направлено руководителям учреждений высшего и профессионального перед высшим образованием частной формы собственности, информирует УНН.

Детали

Планируется, что получение государственного заказа частными вузами на подготовку специалистов будет осуществляться на конкурсной основе.

Для возможности получения государственного заказа на подготовку специалистов учебным заведениям необходимо подать заявку на открытие соответствующего доступа к Единой государственной базе по вопросам образования.

В случае получения мест государственного заказа частные учебные заведения должны придерживаться норм законодательства об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования.

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Добавим

В Украинском центре оценивания качества образования назвали даты проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года.

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