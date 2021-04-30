Частные вузы в этом году могут получить госзаказ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Частные высшие учебные заведения при нынешней вступительной кампании могут получить государственный заказ на подготовку младших бакалавров и бакалавров. Соответствующее письмо Министерства образования и науки направлено руководителям учреждений высшего и профессионального перед высшим образованием частной формы собственности, информирует УНН.
Детали
Планируется, что получение государственного заказа частными вузами на подготовку специалистов будет осуществляться на конкурсной основе.
Для возможности получения государственного заказа на подготовку специалистов учебным заведениям необходимо подать заявку на открытие соответствующего доступа к Единой государственной базе по вопросам образования.
В случае получения мест государственного заказа частные учебные заведения должны придерживаться норм законодательства об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования.
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Добавим
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