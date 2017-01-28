Приватні виконавці не стануть колекторами – заступник міністра юстиції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Приватні виконавці не стануть колекторами, адже вони несуть персональну відповідальність — їм заборонено об’єднуватись у компанії або фірми. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, передає УНН.
Також вони не зможуть виконувати ряд судових рішень, які виконує Державна виконавча служба.
“Колекторами вони не стануть, їх діяльність регулюється законом. Законом передбачена для них персональна відповідальність, тобто вони не зможуть об’єднуватись у компанії, фірми,” — пояснив С.Шкляр.
Крім того, заступник міністра розповів, які виконавчі провадження будуть недоступні для приватних виконавців, на відміну від державних виконавців.
“Не зможуть виконувати приватні виконавці рішення, які стосуються вселення/виселення фізичних осіб, які стосуються відібрання/передачі дитини між батьками, які стосуються стягнення з держави/органів місцевого самоврядування, які стосуються виконання рішень ЄСПЛ і рішень адміністративних судів, які стосуються рішень стосовно передачі державного або комунального майна, вони будуть виконувати виконавчі провадження, які стосуються стягнення на користь держави і які стосуються конфіскації,” — зазначив він.