Частные исполнители не станут коллекторами - заместитель министра юстиции

Также они не смогут выполнять ряд судебных решений, которые выполняет Государственная исполнительная служба.

"Коллекторами они не станут, их деятельность регулируется законом. Закон предусматривает для них персональную ответственность, то есть они не смогут объединяться в компании, фирмы ", - пояснил С.Шкляр.

Кроме того, заместитель министра рассказал, исполнительные производства будут недоступны для частных исполнителей, в отличие от государственных исполнителей.

"Не смогут выполнять частные исполнители решения, касающиеся вселения / выселения физических лиц, относящиеся к отнятию / передачи ребенка между родителями, которые касаются взыскания с государства / органов местного самоуправления, касающихся выполнения решений ЕСПЧ и решений административных судов, которые касаются решений о передаче государственного или коммунального имущества, они будут выполнять исполнительные производства, касающиеся взыскания в пользу государства и которые касаются конфискации ", - отметил он.