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Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки можуть оцінити банк для продажу

Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки можуть оцінити банк для продажу

Київ • УНН

 • 32392 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні новини щодо приватизації ПриватБанку — це лише підтвердження стратегії уряду, тож конкретних даних щодо умов його продажу ще немає. Однак, за існуючою на сьогодні практикою, ціною банку може бути його капітал, розповів УНН член Ради НБУ Василь Горбаль.

Цитата:

“Те, що поки обговорювалось по інших банках — це капітал банку. На жаль, відійшли у минуле часи, коли була висока кон’юнктура на банківські активи, і був певний коефіцієнт стосовно банківських акцій. Відповідно, були коефіцієнти 3, 4 — зараз такого немає. Зараз просто оцінюється капітал. Це те, що на поточний час. А яка буде кон’юнктура на момент реальної угоди, складно сказати. Можливо, дійсно Україна покаже феноменальний ріст, якщо не в цьому, то у наступному році, і це вплине і на вартість банківських активів”, — зазначив співрозмовник УНН.

Деталі

Як пояснює Горбаль - розуміємо, на вартість українських активів, у тому числі банківських, впливає стан і ріст української економіки. Отже уряд має запропонувати адекватний рівень не тільки відновлення, але і зростання економіки.

“Зараз, коли кажуть про 2-3%, я кажу, що це тільки відновлення, мова йде не про ріст економіки. Зараз говориться про те, що світова економіка в цьому році покаже середній ріст 6,9%. Відповідно, ми маємо продемонструвати рівень не нижче, а навіть вище. І коли більшість рейтингових агентств, на жаль, говорить, що у нас рівень буде рази у два нижче, це говорить про те, що ми будемо відновлюватись значно повільніше, аніж світ, і це прикро”, — зазначив член Ради НБУ.

“Якщо ми зможемо за рахунок тих реформ, які запропонує уряд і підтримає український парламент, на фоні швидкої вакцинації, тому що наразі це дві речі, пов’язані одна з одною — загальна вакцинація і реформи, відповідно можна буде говорити і про збільшений інтерес інвесторів, і збільшення попиту на українські активи, у тому числі на банківські”, — пояснив він.

Коментуючи заяви голови НБУ Кирила Шевченка щодо продажу ПриватБанку найближчим часом, Горбаль зазначив, що це — підтвердження стратегії уряду, і наразі інформації ані про покупців, ані про вартість чи терміни реалізації активу немає.

Довідково

Станом на 01.01.2020 статутний капітал АТ КБ “ПриватБанк” становив 206 060 млн грн, тоді як власний капітал становив 54 529 млн грн.

Що було раніше

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю виданню Global Capital заявив, що Національний банк України хоче найближчим часом продати ПриватБанк — у ньому можуть зацікавитися найпрестижніші міжнародні інвестори.

Також він додав, що згідно з планами НБУ, частка держави на банківському ринку України через п’ять років повинна знизитися з 55% до 25%.

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