Приватизация ПриватБанка: Горбаль рассказал, во сколько могут оценить банк для продажи

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"То, что пока обсуждался по другим банкам - это капитал банка. К сожалению, отошли в прошлое времена, когда была высокая конъюнктура на банковские активы, и был определенный коэффициент относительно банковских акций. Соответственно, были коэффициенты 3, 4 - сейчас такого нет. Сейчас просто оценивается капитал. Это то, что на настоящее время. А какой будет конъюнктура на момент реальной сделки, сложно сказать. Возможно, действительно Украина покажет феноменальный рост, если не в этом, то в следующем году, и это повлияет и на стоимость банковских активов", - отметил собеседник УНН.

Детали

Как объясняет Горбаль - понимаем, на стоимость украинских активов, в том числе банковских, влияет состояние и рост украинской экономики. Итак правительство должно предложить адекватный уровень не только восстановления, но и роста экономики.

"Сейчас, когда говорят о 2-3%, я говорю, что это только восстановление, речь идет не о росте экономики. Сейчас говорится о том, что мировая экономика в этом году покажет средний рост 6,9%. Соответственно, мы должны продемонстрировать уровень не ниже, а даже выше. И когда большинство рейтинговых агентств, к сожалению, говорит, что у нас уровень будет раза в два ниже, это говорит о том, что мы будем восстанавливаться значительно медленнее, чем мир, и это обидно", - отметил член Совета НБУ.

"Если мы сможем за счет тех реформ, которые предложит правительство и поддержит украинский парламент, на фоне быстрой вакцинации, потому что сейчас это две вещи, связанные друг с другом - общая вакцинация и реформы, соответственно можно будет говорить и о возросшем интересе инвесторов и увеличении спроса на украинские активы, в том числе на банковские", - пояснил он.

Комментируя заявления главы НБУ Кирилла Шевченко о продаже ПриватБанка в ближайшее время, Горбаль отметил, что это - подтверждение стратегии правительства, и пока информации ни о покупателях, ни о стоимости или срокаах реализации актива нет.

Для справки

По состоянию на 01.01.2020 уставный капитал АО КБ "ПриватБанк" составлял 206 060 млн грн, тогда как собственный капитал составил 54 529 млн грн.

Что было ранее

Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию Global Capital заявил, что Национальный банк Украины хочет в ближайшее время продать ПриватБанк - в нем могут заинтересоваться престижные международные инвесторы.

Также он добавил, что согласно планам НБУ, доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%.