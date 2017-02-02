ПриватБанку потрібно повернути НБУ за рефінансування ще 15,5 млрд грн – О.Шлапак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На сьогодні заборгованість ПриватБанку перед Національним банком за рефінансування становить 15,5 млрд грн. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак, передає кореспондент УНН.
“Ми віддаємо кошти НБУ. На сьогодні 29 млрд грн ми віддали. Залишилося близько 15,5 млрд грн. І я думаю, що в найближчий час з Нацбанком проведемо кінцеві перемовини і домовимося, що ми будемо далі робити з цим рефінансуванням”, — сказав він.
О.Шлапак зазначив, що коли нове правління приймало банк, то заборгованість із рефінансування становила більше 44 млрд грн. При чому, уточнив він, останні 25 млрд грн надавалися за час роботи тимчасової адміністрації банку.
Як повідомляв УНН, 1 лютого у ПриватБанку заявили, що банк погасив 2,384 млрд грн рефінансування Національному банку України
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.