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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПриватБанка нужно вернуть НБУ по рефинансированию еще 15,5 млрд грн - А.Шлапак

Киев • УНН

 • 5727 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На сегодня задолженность ПриватБанка перед Национальным банком по рефинансированию составляет 15,5 млрд грн. Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, передает корреспондент УНН.

ПриватБанка нужно вернуть НБУ по рефинансированию еще 15,5 млрд грн - А.Шлапак

"Мы отдаем средства НБУ. На сегодня 29 млрд грн мы отдали. Осталось около 15,5 млрд грн. И я думаю, что в ближайшее время с Нацбанком проведем конечные переговоры и договоримся, что мы будем дальше делать с этим рефинансированием ", - сказал он.

А.Шлапак отметил, что когда новое правление принимало банк, то задолженность по рефинансированию составляла более 44 млрд грн. Причем, уточнил он, последние 25 млрд грн предоставлялись за время работы временной администрации банка.

Как сообщал УНН, 1 февраля в ПриватБанке заявили, что банк погасил 2,384 млрд. грн рефинансирования Национальному банку Украины

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

Украинские Национальные Новости

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