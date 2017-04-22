"ПриватБанк" потребуватиме докапіталізації ще на 30 млрд грн – В.Гонтарева

У прес-службі повідомили, що, виступаючи під час круглого столу “Реформи банківського сектору в Україні: досягнення, виклики та прогнози”, організованого аналітичним центром AtlanticCouncil у м.Вашингтон (США), Голова Національного банку України Валерія Гонтарева прокоментувала інформацію щодо аудиту Приватбанку і наголосила, що жодні остаточні результати аудиту ще не були опубліковані офіційно.

“Авжеж, як голова центрального банку я вже ознайомлена з попередніми результатами звіту. І ці результати навіть гірші, ніж ми очікували раніше. 146 млрд гривень — це не всі кошти, що має вкласти держава у докапіталізацію „Приватбанку“ через усі ті порушення та шахрайські операції, що мали місце за попередніх акціонерів. Можу вам сказати, що в останню ніч (перед початком процедури входження держави в капітал банку) було проведено (попереднім менеджментом) шахрайські операції на суму більш ніж 16 млрд гривень”, — сказала В.Гонтарева.

В.Гонтарева також зауважила, що банк потребуватиме докапіталізації ще на 30 млрд гривень.

“Відповідно до остаточних офіційних результатів аудиту, які будуть опубліковані до кінця поточного місяця, може виявитися, що потреба у капіталі буде ще більшою. Ми разом із Міністерством фінансів як власником банку, базуючись на цих фінальних результатах, визначимо, яку саме суму коштів додатково потребує банк”, — додала В.Гонтарева.

Нагадаємо, 22 лютого Урядом прийнято рішення продовжити додаткову капіталізацію ПАТ КБ “Приватбанк”. Сума додаткової капіталізації складе 9,8 млрд гривень.