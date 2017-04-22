"ПриватБанк" потребует докапитализации еще на 30 млрд грн - В.Гонтарева

В пресс-службе сообщили, что, выступая во время круглого стола “Реформы банковского сектора в Украине: достижения, вызовы и прогнозы”, организованного аналитическим центром AtlanticCouncil в г. Вашингтон (США), Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала информацию о аудита ПриватБанка и подчеркнула, что никакие окончательные результаты аудита еще не были опубликованы официально.

“Конечно, как глава центрального банка я уже ознакомлена с предварительными результатами отчета. И эти результаты даже хуже, чем мы ожидали ранее. 146 млрд гривен — это не все средства, должен вложить государство в докапитализации „Приватбанка“ через все те нарушения и мошеннические операции, имевшие место за предыдущие акционеров. Могу вам сказать, что в последнюю ночь (перед началом процедуры вхождения государства в капитал банка) было проведено (предыдущим менеджментом) мошеннические операции на сумму более 16 млрд гривен”, — сказала В.Гонтарева.

В.Гонтарева также отметила, что банк потребует докапитализации еще на 30 млрд гривен.

“Согласно окончательным официальным результатам аудита, которые будут опубликованы до конца текущего месяца, может оказаться, что потребность в капитале будет еще больше. Мы вместе с Министерством финансов как владельцем банка, основываясь на этих финальных результатах, определим, какую именно сумму средств дополнительно требует банк”, — добавила В.Гонтарева.

Напомним, 22 февраля Правительством принято решение продолжить дополнительную капитализацию ПАО КБ “ПриватБанк” . Сумма дополнительной капитализации составит 9800000000 гривен.