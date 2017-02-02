ПриватБанк поки не готовий до продажу – О.Шлапак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак повідомив, що поки що вони ще не готові до продажу банку. Про це він сьогодні сказав на прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Не переконаний, що ми поки що готові до продажу. Тому що у нас у портфелі з 200 млрд активів 170 млрд активів ще не поганих. Треба вирішити, що з ними робити. Після того можна говорити про якийсь продаж, оскільки з таким довіском навряд чи хтось буде зацікавлений у купівлі ПриватБанку”, — наголосив він.
18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.
Як повідомляв УНН, мністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що держава планує продати ПриватБанк.