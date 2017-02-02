ПриватБанк пока не готов к продаже - А.Шлапак
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что пока они еще не готовы к продаже банка. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Не уверен, что мы пока готовы к продаже. Потому что у нас в портфеле из 200 млрд активов 170 млрд активов еще хороших. Надо решить, что с ними делать. После этого можно говорить о какой-то продажа, поскольку с таким довеском вряд ли кто-то будет заинтересован в покупке ПриватБанка ", - подчеркнул он.
18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.
Как сообщал УНН, мнистр финансов Александр Данилюк заявил, что государство планирует продать ПриватБанк.