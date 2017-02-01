ПриватБанк погасив 2,4 млрд грн рефінансування НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. ПриватБанк погасив 2,384 млрд грн рефінансування Національному банку України, передає УНН з посиланням на прес-службу банку.
“31 січня 2017 року ПриватБанк провів погашення кредитів рефінансування НБУ на суму 2 млрд 384 млн 615 тис. 385 грн і виплатив 215 млн 752 тис. 039 грн відсотків”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією банку, на сьогодні загальний обсяг рефінансування, наданого банку, становить 15,516 млрд грн.
У ПриватБанку нагадали, що починаючи з 2014 року загальний обсяг кредитів рефінансування, наданого НБУ ПриватБанку, становить 55,5 млрд грн.
З них за станом на 1 лютого 2017 року банком погашено 41,1 млрд грн, також банк виплатив 13,6 млрд грн відсотків за користування коштами регулятора.
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.