ПриватБанк погасил 2,4 млрд грн рефинансирования НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. ПриватБанк погасил 2,384 млрд грн рефинансирования Национальному банку Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
“31 января 2017 года ПриватБанк провел погашение кредитов рефинансирования НБУ на сумму 2 млрд 384 млн 615 тыс. 385 грн и выплатил 215 млн 752 тыс. 039 грн процентов”, — говорится в сообщении.
По информации банка, на сегодня общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд грн.
В ПриватБанке напомнили, что начиная с 2014 года общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составляет 55,5 млрд грн.
Из них по состоянию на 1 февраля 2017 года банком погашено 41,1 млрд грн, также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование денежными средствами регулятора.
Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО “ПриватБанк” в стопроцентную государственную собственность.