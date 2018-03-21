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Притулку у Польщі торік попросили 300 українців

Притулку у Польщі торік попросили 300 українців

Київ • УНН

 • 9317 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Вперше з проханням про надання притулку у Польщі у 2017 році звернулися 300 громадян України, опинившись на другому місці за кількістю таких звернень до цієї країни ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Євростату.

Ця цифра становить лише 10% від усіх звернень до Польщі, зроблених вперше.

Росіяни з 2120 проханнями, що становило 71% від усіх у цієї країни, обігнали українців за кількістю таких прохань про надання притулку у Польщі в 2017 році, опинившись на першому місці.

Громадяни Таджикистану - треті у списку прохачів притулку у Польщі - 85 звернень (3%).

Найчастіше ж українці вперше зверталися щодо надання притулку до Італії (30%) - 2710 звернень. Іспанія з 2185 зверненнями (24%) - друге місце серед вподобань українців, Німеччина - третя з 1090 зверненнями (12%). 

Загалом до країн ЄС у 2017 році за наданням притулку вперше звернулися 8945 українців. При цьому у Хорватії і Словенії торік притулку українці не просили зовсім.

Загалом у ЄС торік отримали 649 тисяч 855 звернень від прохачів притулку. Лідери - Сирія, Ірак і Афганістан.

Нагадаємо, у Польщі нарахували більше двох мільйонів мігрантів з України.

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