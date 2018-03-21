Притулку у Польщі торік попросили 300 українців

КИЇВ. 21 березня. УНН. Вперше з проханням про надання притулку у Польщі у 2017 році звернулися 300 громадян України, опинившись на другому місці за кількістю таких звернень до цієї країни ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Євростату.