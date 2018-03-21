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Убежища в Польше в прошлом году попросили 300 украинцев

Убежища в Польше в прошлом году попросили 300 украинцев

Киев  •  УНН

 • 9316 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Впервые с просьбой о предоставлении убежища в Польше в 2017 году обратились 300 граждан Украины, оказавшись на втором месте по количеству таких обращений в эту страну ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Евростата.

Эта цифра составляет лишь 10% от всех обращений в Польшу, сделанных впервые.

Россияне с 2120 просьбами, что составляло 71% от всех в этой стране, обогнали украинцев по количеству таких просьб о предоставлении убежища в Польше в 2017 году, оказавшись на первом месте.

Граждане Таджикистана - третьи в списке просителей убежища в Польше - 85 обращений (3%).

Чаще же всего украинцы впервые обращались о предоставлении убежища в Италии (30%) - 2710 обращений. Испания с 2185 обращениями (24%) - второе место среди предпочтений украинцев, Германия - третья с 1090 обращениями (12%).

Всего в страны ЕС в 2017 году за предоставлением убежища впервые обратились 8945 украинцев. При этом у Хорватии и Словении в прошлом году убежища украинцы не просили вовсе.

Всего в ЕС в прошлом году получили 649 тысяч 855 обращений от просителей убежища. Лидеры - Сирия, Ирак и Афганистан.

Напомним, в Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины.

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