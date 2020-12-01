Присяга Кличка та 74 "новеньких" у міськраді: як минуло перше засідання Київради

"Мер Києва Віталій Кличко склав присягу Київського міського голови. А також запропонував створити “велику коаліцію” всіх політичних сил, представлених у новообраній Київраді", - йдеться у повідомленні.

Кличко наголосив, які рішення Київрада має схвалити в терміновому порядку ще в цьому році. Серед яких — бюджет міста на 2021 рік та запровадження додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію.

“Нам потрібно ухвалити бюджет столиці на наступний рік. Це критично важливо для життєзабезпечення міста! Треба продовжити пільги і заходи для підтримки бізнесу, які ухвалила Київрада минулого скликання. А також — продовжувати реалізацію проектів, що розпочали в столиці та нових, що запланували”, — підкреслив мер, закликавши політсили об'єднатися.

Як зазначив Віталій Кличко, більшість обранців Київради IX скликання — 74 депутати — стали депутатами вперше.

Нагадаємо, Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Києва 6 листопада. За результатами, чинний мер Віталій Кличко став переможцем голосування, набравши 50,52% голосів виборців.