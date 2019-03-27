Присутність російських військ у Венесуелі порушує конституцію - Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію цієї країни. Про це у вівторок, 26 березня, заявив тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Здається, (уряд Ніколаса Мадурою — ред) не довіряє своїм військам, оскільки імпортує іноземних військових... знову порушуючи конституцію”, — заявив Гуайдо, виступаючи в контрольованій опозицією Національній асамблеї.
Політик також звинуватив уряд Мадуро в тому, що розвиваючи військове співробітництво з Росією, він не вирішує внутрішні проблеми країни.
Тим часом агентство Reuters з посиланням на американського посадовця повідомило про те, що серед прибулих до Венесуели російських військових можуть бути спеціалісти з кібербезпеки.
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Нагадаємо, що ЗМІ Венесуели повідомили, що 23 березня на територію країни двома літаками були доставлені до сотні російських військовослужбовців і близько 35 тонн вантажу. Згодом цю інформацію підтвердили в уряді Мадуро.