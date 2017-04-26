Присутність міжнародних місій в Криму не зменшить репресії проти кримських татар – Р.Чубаров

“Знаходження міжнародних місій в якійсь мірі мінімалізувало б репресії в такій брутальній формі, як захоплення мечетей, тотальної перевірки людей неслов’янської зовнішності на центральному ринку, як це відбувалося в Сімферополі. Місії певною мірою зможуть знизити напруження, але вони не зможуть нічого кардинально змінити. Дуже важко буде цим місіям спілкуватися саме з тими, хто на собі відчуває ці переслідування з боку росіян”, — зазначив Р.Чубаров.

Голова Меджлісу також заявив, що Росія вимагатиме від міжнародних організацій узгоджувати допуск місій на територію Криму з МЗС РФ для того, щоб визнавати суверенітет Росії над Кримом хоча б у такий спосіб.

“Росія уникає допуску до Криму міжнародних місій, які би туди в’їжджали згідно з українським законодавством, тим самим визнаючи український суверенітет щодо Кримського півострову. Росія ставить вимоги перед міжнародними інституціями, які наполягають на візиті своїх місій до Криму. Вони ставлять вимогу звертатися до МЗС Росії і цим самим хочуть змусити міжнародні організації хоча б таким чином визнавати суверенітет Росії над Кримом. Це неможливо, оскільки Росія знає, що міжнародні організації на це не підуть”, — додав Р.Чубаров.

Як повідомляв УНН, Генсек РЄ розповів про тривожні дані щодо утримання ув’язнених у Криму.

Нагадаємо, ООН зафіксувала смерть ув’язненого, якого затримали у Криму.