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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30437 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96946 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149852 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113903 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114869 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111548 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103567 просмотра

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Присутствие международных миссий в Крыму не уменьшит репрессии против крымских татар - Р.Чубаров

Присутствие международных миссий в Крыму не уменьшит репрессии против крымских татар - Р.Чубаров

Киев  •  УНН

 • 7574 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Присутствие международных миссий в Крыму смогло бы несколько снизить напряжение в нарушении прав человека, однако кардинально уменьшить репрессии против крымских татар не удастся. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Присутствие международных миссий в какой-то степени минимализувало бы репрессии в такой грубой форме, как захват мечетей, тотальная проверки людей неславянской внешности на центральном рынке, как это происходило в Симферополе. Миссии в определенной степени смогут снизить напряжение, но они не смогут ничего кардинально изменить. Очень трудно будет этим миссиям общаться именно с теми, кто на себе испытывает эти преследования со стороны россиян", - отметил Р.Чубаров.

Председатель Меджлиса также заявил, что Россия будет требовать от международных организаций согласовывать допуск миссий на территорию Крыма с МИД РФ для того, чтобы признать суверенитет России над Крымом хотя бы таким образом.

"Россия избегает допуска в Крым международных миссий, которые бы туда въезжали в соответствии с украинским законодательством, тем самым признавая украинский суверенитет в отношении Крымского полуострова. Россия ставит требования перед международными институтами, которые настаивают на визите своих миссий в Крым. Они ставят требование обращаться в МИД России и тем самым хотят заставить международные организации хотя бы таким образом признать суверенитет России над Крымом. Это невозможно, поскольку Россия знает, что международные организации на это не пойдут", - добавил Р.Чубаров.

Как сообщал УНН, Генсек СЕ рассказал о тревожных данных по содержанию заключенных в Крыму.

Напомним, ООН зафиксировала смерть заключенного, которого задержали в Крыму.

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