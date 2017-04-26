Присутствие международных миссий в Крыму не уменьшит репрессии против крымских татар - Р.Чубаров

"Присутствие международных миссий в какой-то степени минимализувало бы репрессии в такой грубой форме, как захват мечетей, тотальная проверки людей неславянской внешности на центральном рынке, как это происходило в Симферополе. Миссии в определенной степени смогут снизить напряжение, но они не смогут ничего кардинально изменить. Очень трудно будет этим миссиям общаться именно с теми, кто на себе испытывает эти преследования со стороны россиян", - отметил Р.Чубаров.

Председатель Меджлиса также заявил, что Россия будет требовать от международных организаций согласовывать допуск миссий на территорию Крыма с МИД РФ для того, чтобы признать суверенитет России над Крымом хотя бы таким образом.

"Россия избегает допуска в Крым международных миссий, которые бы туда въезжали в соответствии с украинским законодательством, тем самым признавая украинский суверенитет в отношении Крымского полуострова. Россия ставит требования перед международными институтами, которые настаивают на визите своих миссий в Крым. Они ставят требование обращаться в МИД России и тем самым хотят заставить международные организации хотя бы таким образом признать суверенитет России над Крымом. Это невозможно, поскольку Россия знает, что международные организации на это не пойдут", - добавил Р.Чубаров.

Как сообщал УНН, Генсек СЕ рассказал о тревожных данных по содержанию заключенных в Крыму.

Напомним, ООН зафиксировала смерть заключенного, которого задержали в Крыму.