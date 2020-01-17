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Пристайко визнав аналогію між MH17 і збитим в Ірані літаком

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Трагедія літака рейсу MH17 над Донбасом має аналогію з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані. Саме тому напередодні до обговорення розслідування авіакатастрофи було запрошено Нідерланди. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

Пристайко визнав аналогію між MH17 і збитим в Ірані літаком

"Я згоден про аналогію між MH17 і цим нашим збитим літаком. Саме тому вчора під час зустрічі п’яти міністрів (у Лондоні – ред.) був запрошений міністр закордонних справ Нідерландів, який доповів нам про розслідування… Ви розумієте, що вже 5 років йде це розслідування. За цей час група, що займається розслідуванням, отримала дуже багатий, у більшості негативний досвід, зокрема щодо політичних цінностей, політичних заяв, використання політичних інструментів, такі як резолюції ООН, використання Організації цивільної авіації тощо", - сказав міністр.

"І дійсно, певні політичні попередження він зробив, які ми з вами усвідомлюємо. Що стосується "ненавмисності", використання цього терміну – ми не відкидаємо жодної з версій, яка є. Тепер, з визнанням іранською стороною провини, всі вони звужуються до однієї головної, але не один раз були випадки, коли заява, яка була зроблена публічно, потім не була підтримана", - додав він.

Саме тому, зі слів Пристайка, Україна буде вимагати на міжнародному рівні від іранської сторони документного визнання провини за збитий Boeing. 

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

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