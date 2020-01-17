Пристайко признал аналогию между MH17 и сбитым в Иране самолетом

"Я согласен об аналогии между MH17 и этим нашим сбитым самолетом. Именно поэтому вчера во время встречи пяти министров (в Лондоне - ред.) был приглашен министр иностранных дел Нидерландов, который доложил нам о расследовании... Вы понимаете, что уже 5 лет идет это расследование. За это время группа, занимающаяся расследованием, получила очень богатый, в большинстве негативный опыт, в частности относительно политических ценностей, политических заявлений, использования политических инструментов, такие как резолюции ООН, использования Организации гражданской авиации и т.д.", - сказал министр.

"И действительно, определенные политические предупреждения он сделал, которые мы с вами понимаем. Что касается "непреднамеренности", использование этого термина - мы не отвергаем ни одной из версий, которая есть. Теперь, с признанием иранской стороной вины, все они сужаются к одной главной, но не один раз были случаи, когда заявление, которое было сделано публично, потом не было поддержано", - добавил он.

Именно поэтому, по словам Пристайко, Украина будет требовать на международном уровне от иранской стороны документационного признания вины за сбитый Boeing.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.