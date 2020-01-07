Пристайко: Україна не хоче замороженого конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Глава МЗС України Вадим Пристайко розповів, що українська сторона не хоче замороженого конфлікту на Донбасі, однак якщо він і буде, тоді до такого статусу "ще потрібно дійти". Про це він розповів у інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднено на сайті МЗС, інформує УНН.
На запитання журналістів, чи не ризикує Україна тим, що війна на Сході може перетворитися на затяжний "заморожений конфлікт", Пристайко відповів, що "до замороженого конфлікту ще потрібно дійти".
"Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз у наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам", - заявив міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, Пристайко пояснив, чому у "нормандському форматі" Україна не піднімала тему Криму.