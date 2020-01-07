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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112630 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116593 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115050 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130306 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106177 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108467 просмотра

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Пристайко: Украина не хочет замороженного конфликта на Донбассе

Пристайко: Украина не хочет замороженного конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11158 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава МИДа Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинская сторона не хочет замороженного конфликта на Донбассе, однако если он и будет, тогда к такому статусу "еще нужно дойти". Об этом он рассказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИДа, передает УНН.

На вопрос журналистов, не рискует Украины тем, что война на Востоке может превратиться в затяжной "замороженный конфликт", Пристайко ответил, что "до замороженного конфликта еще нужно дойти".

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - заявил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Пристайко объяснил, почему в "нормандском формате" Украина не поднимала тему Крыма.

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