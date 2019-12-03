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Пристайко: політика РФ – це тероризм державного рівня

Пристайко: політика РФ – це тероризм державного рівня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що немає різниці між загрозою тероризму для Європейського союзу та РФ, адже політика останньої і є тероризмом найвищого - державного рівня. Про це він заявив під час конференції NATO Engages у Лондоні, коментуючи запитання модератора, передає УНН.

"Коли ви питаєте, тероризм чи РФ (що є загрозою для НАТО) - я не бачу різниці. Терорист — це той, хто застосовує силу для досягнення певної політичної мети. Ви хочете сказати, що Росія не робить те саме? Вона вбиває українців, вона застосовує біологічну та хімічну зброю в ЄС. Росія це робить задля досягнення певної політичної мети. Тож, політика РФ — це тероризм найвищого — державного — рівня", - зазначив Пристайко.

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Нагадаємо, президент Франції заявив, що ворог НАТО – тероризм, а не Росія чи Китай, та закликав НАТО до тіснішої взаємодії з Росії.

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