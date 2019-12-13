Пристайко обговорив допомогу Донбасу з заступницею генсека ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прийняв Заступницю Генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.
У ході зустрічі сторони розглянули питання співпраці Україна-ООН, зокрема щодо надання гуманітарної допомоги постраждалому населенню на Донбасі та підтримки процесу реформ в нашій країні.
Відбулося детальне обговорення можливих шляхів сприяння з боку ООН міжнародним зусиллям із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, у тому числі за підсумками нещодавньої зустрічі лідерів Нормандської четвірки в Парижі.
ДіКарло зазначила, що ООН залишається на позиції міцної підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів і готова надалі сприяти зусиллям Уряду України у вирішенні складних проблем, спричинених конфліктом.
Нагадаємо, Пристайко заявив про рішення суду ООН: це справжня перемога верховенства права та прав людини.