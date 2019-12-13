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Пристайко обсудил помощь Донбассу с заместителем генсека ООН

Пристайко обсудил помощь Донбассу с заместителем генсека ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Украина-ООН, в частности о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшему населению в Донбассе и поддержки процесса реформ в нашей стране.

Состоялось детальное обсуждение возможных путей содействия со стороны ООН международным усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, в том числе по итогам недавней встречи лидеров Нормандской четверки в Париже.

ДиКарло отметила, что ООН остается на позиции прочной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ и готова в дальнейшем содействовать усилиям правительства Украины в решении сложных проблем, вызванных конфликтом.

Напомним, Пристайко заявил о решении суда ООН: это настоящая победа верховенства права и прав человека.

Украинские Национальные Новости

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