Пристайко обсудил помощь Донбассу с заместителем генсека ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Украина-ООН, в частности о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшему населению в Донбассе и поддержки процесса реформ в нашей стране.
Состоялось детальное обсуждение возможных путей содействия со стороны ООН международным усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, в том числе по итогам недавней встречи лидеров Нормандской четверки в Париже.
ДиКарло отметила, что ООН остается на позиции прочной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ и готова в дальнейшем содействовать усилиям правительства Украины в решении сложных проблем, вызванных конфликтом.
Напомним, Пристайко заявил о решении суда ООН: это настоящая победа верховенства права и прав человека.