Пристайко: Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини та політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий”, - заявив він.
Міністр не уточнив, коли був поданий цей запит.
“Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України”, — підкреслив міністр.
За його словами, зараз мова йде про самому виживання України як держави.
“Німеччина і ЄС багато зробили для нас. Але цього не достатньо, щоб зупинити смерті людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, а їх, на жаль, з кожним днем стає більше ”, - сказав Пристайко.
Нагадаємо, уряд Німеччини критикує американські санкції проти будівництва російського газогону, адже вони радше завдають удару по німецьких та європейських підприємствах, ніж впливають на зупинення будівництва.