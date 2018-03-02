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Природоохоронець на Вінничині вимагав 40 тис грн хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. При отриманні 40 тис грн хабара затримано посадовця Вінницької ОДА, яка відповідала за екологічний сектор роботи. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Викрито та затримано керівника Управління дозволів, природоохоронних програм Вінницької ОДА, яка за посередництва третьої особи вимагала та одержала неправомірну вигоду у розмірі 40 тис грн за надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря”, — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, по завершенню яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішено питання про обрання запобіжних заходів.

Як повідомляв УНН, у Київській області затримано двох землевпорядників, які вимагали 1,3 млн грн хабара за сприяння в оренді 300 га землі, що належала померлим особам.

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