Природоохранник в Винницкой области требовал 40 тыс грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. При получении 40 тыс грн взятки задержан сотрудник Винницкой ОДА, которая отвечала за экологический сектор работы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Раскрыто и задержано руководителя Управления разрешений, природоохранных программ Винницкой ОГА, которая при посредничестве третьего лица требовала и получила неправомерную выгоду в размере 40 тыс грн за предоставление разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, после завершения которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и решен вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Киевской области задержали двух землеустроителей, которые требовали 1,3 млн грн взятки за содействие в аренде 300 га земли, принадлежавшей умершим лицам.