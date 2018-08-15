Природні пожежі в Україні: за добу сталося 13 лише в одній області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На лівобережжі України на фоні найвищого рівня пожежної небезпеки за минулу добу сталося щонайменше 15 пожеж на відкритих територіях у двох областях. Про це УНН повідомляє з посиланням оновлені станом на ранок середи дані ДСНС України.
Так, у межах Донецької області лише за добу рятувальники зафіксували 13 таких пожеж. Горіло у Костянтинівському, Лиманському, Мар’їнському, Слов’янському районах та у містах Костянтинівка, Краматорськ, Торецьк, Покровськ, Світлодарськ.
У Краматорську пожежа трави охопила й паркан приватного подвір’я. У селі Семенівка Слов’янського району вогонь зачепив дачний будинок. Однак, звітують рятувальники, усі пожежі на Донеччині ліквідували.
Водночас природні пожежі сталися і на Полтавщині. Протягом минулої доби рятувальники ліквідували дві таких пожежі у Кременчуцькому районі.
Зокрема, 14 серпня о 12:35 у ДСНС повідомили про пожежу на відкритій території поблизу села Мала Кохнівка. Горіло 4 га сухої рослинності. Ліквідували пожежу лише о 22:00.
А близько 17:45 у селі Вільна Терешківка вогнем охопило 2 га сухої рослинності. Пожежу було локалізовано о 21:30, а о 21:50 – ліквідовано. Травмованих та загиблих в результаті двох пожеж на Полтавщині немає.
Нагадаємо, 15-17 серпня в Україні зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки.