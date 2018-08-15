Природные пожары в Украине: за сутки произошло 13 только в одной области

Так, в пределах Донецкой области только за сутки спасатели зафиксировали 13 таких пожаров. Горело в Константиновском, Лиманском, Марьинском, Славянском районах и в городах Константиновка, Краматорск, Торецкое, Покровск, Светлодарск.

В Краматорске пожар травы охватил и забор частного подворья. В селе Семеновка Славянского района огонь задел дачный дом. Однако, отчитываются спасатели, все пожары в Донецкой области ликвидировали.

В то же время природные пожары произошли и в Полтавской области. За прошедшие сутки спасатели ликвидировали два пожара в Кременчугском районе.

В частности, 14 августа в 12:35 в ГСЧС сообщили о пожаре на открытой территории вблизи села Малая Кохновка. Горело 4 га сухой растительности. Ликвидировали пожар только в 22:00.

А около 17:45 в селе Вольная Терешковка огнем охватило 2 га сухой растительности. Пожар был локализован в 21:30, а в 21:50 - ликвидирован. Травмированных и погибших в результате двух пожаров в Полтавской области нет.

Напомним, 15-17 августа в Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности.