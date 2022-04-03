Припиніть виставляти себе дурнями: Зеленський про політиків, які хочуть змінити слова гімну України

Цитата

"Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн.

У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?

Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроектів, пропозицій, варто було би взяти зброю в руки та вирушити на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте.

Деталі

Президент додав, що навіть якщо за щось подібне депутати проголосують, все одно він не поставить підпису під такими законопроектами.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем.