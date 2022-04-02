На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Про це повідомляє УНН.
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"На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли – і ще можуть!
Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю", - заявив Президент.
Додамо
На початку тижня Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів з проханням про надання техніки радянського типу, так як українські військові не будуть витрачати час на опановування нової технології.
На це прохання відреагували в США та згодом допоможуть передати Україні танки радянського виробництва.