К сожалению, Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем - Зеленский

Цитата

"К сожалению, Украина так и не получила пока что достаточно современных западных противоракетных систем. Не получила самолетов. Не получила того, что могли предоставить партнеры. Могли и еще могут!

Каждая российская ракета, которая ударила по нашим городам, и каждая бомба, которую сбросили на наших людей, на наших детей, лишь добавляют черной краски до того, как в истории будут описаны все, от кого зависело решение. Решение, помогать ли Украине с современным оружием", - заявил Президент.

Добавим

В начале недели Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам с просьбой о предоставлении техники советского типа, так как украинские военные не будут тратить время на изучение новой технологии.

На эту просьбу отреагировали в США и впоследствии помогут передать Украине танки советского производства.