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Прекратите выставлять себя дураками: Зеленский о политиках, которые хотят изменить слова гимна Украины

Киев • УНН

 • 178515 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины обратился к политикам, которые хотят изменить слова гимна Украины. Об этом информацию УНН.

Прекратите выставлять себя дураками: Зеленский о политиках, которые хотят изменить слова гимна Украины

Цитата

"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые абсолютно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что придумали менять национальный гимн.

У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна? Вы что-выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется?

Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений, стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-то поймете.

Детали

Президент добавил, что даже если за что-то подобное депутаты и проголосуют, все равно он не поставит подписи под такими законопроектами.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина так и не получила пока что достаточно современных западных противоракетных систем.

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