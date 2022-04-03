Прекратите выставлять себя дураками: Зеленский о политиках, которые хотят изменить слова гимна Украины

Цитата

"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые абсолютно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что придумали менять национальный гимн.

У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна? Вы что-выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется?

Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений, стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-то поймете.

Детали

Президент добавил, что даже если за что-то подобное депутаты и проголосуют, все равно он не поставит подписи под такими законопроектами.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина так и не получила пока что достаточно современных западных противоракетных систем.