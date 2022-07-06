Пріоритет №1: Зеленський заявив, що Україні потрібні системи ППО для захисту неба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Україні у першу чергу потрібні системи протиповітряної оборони для захисту неба. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном в Києві, передає УНН.
Цитата
"Те, що ми просимо, як перший пріоритет, як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет – це безпека неба. Вже ніхто не чекає авіацію, але ми всі розраховуємо та маємо підтвердження, поки що теоретично, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних систем ППО. Це важливо, тому що дасть змогу повернутися додому жінкам та дітям", - сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський зазначив, що Україна вже давно повідомила партнерам про те, які системи та в якій кількості вони потрібні.
Доповнення
Зеленський звернувся до лідерів саміту G7 з проханням передати системи протиповітряної оборони, ввести додаткові санкції проти росії та надати гарантії безпеки.