Принца Вільяма облили водою під час Лондонського марафону

Герцог і герцогиня Кембриджські дали старт марафону з трибуни, натиснувши спеціальну кнопку, а потім в компанії принца Гаррі приєдналися до волонтерів, роздавали воду.

Як зазначає видання, багато учасників зупинялися, щоб привітати членів королівської сім'ї або сфотографуватися з ними. У цей момент хтось із людей, які пробігали повз, хлюпнув принцу Вільяму в обличчя водою з пляшки. Цим він лише розвеселив принца Гаррі і дружину спадкоємця британського престолу, які стояли поруч.

Нагадаємо, Лондонський марафон став рекордсменом за кількістю учасників.