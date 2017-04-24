Принца Вільяма облили водою під час Лондонського марафону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Учасник масового забігу в Лондоні облив водою принца Вільяма і його дружину Кейт Міддлтон, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Герцог і герцогиня Кембриджські дали старт марафону з трибуни, натиснувши спеціальну кнопку, а потім в компанії принца Гаррі приєдналися до волонтерів, роздавали воду.
Як зазначає видання, багато учасників зупинялися, щоб привітати членів королівської сім'ї або сфотографуватися з ними. У цей момент хтось із людей, які пробігали повз, хлюпнув принцу Вільяму в обличчя водою з пляшки. Цим він лише розвеселив принца Гаррі і дружину спадкоємця британського престолу, які стояли поруч.
Нагадаємо, Лондонський марафон став рекордсменом за кількістю учасників.