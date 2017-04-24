Принца Уильяма облили водой во время Лондонского марафона

Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт марафону с трибуны, нажав специальную кнопку, а затем в компании принца Гарри присоединились к волонтерам, раздавали воду.

Как отмечает издание, многие участники останавливались, чтобы поздравить членов королевской семьи или сфотографироваться с ними. В этот момент кто-то из людей, которые пробегали мимо, плеснул принцу Уильяму в лицо водой из бутылки. Этим он только развеселил принца Гарри и жену наследника британского престола, которые стояли рядом.

Напомним, Лондонский марафон стал рекордсменом по количеству участников.