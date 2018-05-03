Принц Вільям і Кейт Міддлтон хочуть ще одну дитину

Кейт візьме приклад з королеви і народить четверту дитину, - кажуть інсайдери, близько знайомі з сім'єю Міддлтон.



За їх словами, батьки Кейт Міддлтон в захваті від онуків і схвалюють поповнення в родині. Та й сама герцогиня звикла до великої родини, адже вона росла з братом і сестрою.



У той же час скептики запевняють, що Кейт Міддлтон навряд чи зважиться народжувати ще одну дитину. Вони пояснюють, що у герцогині була складна вагітність, тому, вона мабуть, буде щасливою мамою трьох дітей.



Королівська родина не підтверджує і не спростовує ці чутки, тому тільки принц Вільям і Кейт Міддлтон знають відповідь на питання, яке так турбує їх прихильників у всьому світі.

Як повідомляв УНН, 23 квітня в 11:01 за місцевим часом Кейт Міддлтон і принц Вільям в третій раз стали батьками. Пологи пройшли в лікарні Святої Марії, де герцогиня Кембриджська народжувала принцесу Шарлотту і принца Джорджа.



Згодом чарівна Кейт Міддлтон показала світу немовля. Сталося це через кілька годин після пологів.



Малюка назвали Луї Артуром Чарльзом.