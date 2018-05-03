Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят еще одного ребенка

Кейт возьмет пример с королевы и родит четвертого ребенка, – говорят инсайдеры, близко знакомые с семьей Миддлтонов.



По их словам, родители Кейт Миддлтон в восторге от внуков и одобряют пополнение в семье. Да и сама герцогиня привыкла к большой семье, ведь она росла с братом и сестрой.



В то же время скептики уверяют, что Кейт Миддлтон вряд ли решится рожать еще одного ребенка. Они объясняют, что у герцогини была сложная беременность, поэтому, она видимо, будет счастливой мамой троих детей.



Королевская семья не подтверждает и не опровергает эти слухи, поэтому только принц Уильям и Кейт Миддлтон знают ответ на вопрос, который так беспокоит их поклонников во всем мире.

Как сообщал УНН, 23 апреля в 11:01 по местному времени Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. Роды прошли в больнице Святой Марии, где герцогиня Кембриджская рожала принцессу Шарлотту и принца Джорджа.



Впоследствии очаровательная Кейт Миддлтон показала миру младенца. Произошло это через несколько часов после родов.



Малыша назвали Луи Артуром Чарльзом.