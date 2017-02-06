Представники королівської родини взяли участь в естафеті в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Принц Вільям, його дружина Кейт та принц Гаррі взяли участь в естафеті в Олімпійському парку Королеви Єлизавети, щоб привернути увагу людей до проблеми обізнаності про психічне здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Представники королівської родини Великої Британії взяли участь у забігу, щоб передати естафету іншим гравцям в Олімпійському парку Королеви Єлизавети, що у Лондоні.
Зазначимо, першим до відмітки добіг принц Гаррі, всього на частку секунди пізніше - принц Вільям та його дружина Кейт.
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До естафети також долучилися бігуни, які братимуть участь у Лондонському марафоні в квітні.
And they're off... #headstogether pic.twitter.com/JZ3SvfgnUb— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 лютого 2017 р.
Тренувальна естафета напередодні Лондонського марафону була організована благодійною асоціацією, створеною Вільямом, Кейт і Гаррі, яка закликає контролювати стан свого психічного здоров'я та заохочує молодих людей відкрито попросити про допомогу, коли проблеми існують.