Представители королевской семьи приняли участие в эстафете в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Принц Уильям, его жена Кейт и принц Гарри приняли участие в эстафете в Олимпийском парке Королевы Елизаветы, чтобы привлечь внимание людей к проблеме осведомленности о психическом здоровье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Представители королевской семьи Великобритании приняли участие в забеге, чтобы передать эстафету другим игрокам в Олимпийском парке Королевы Елизаветы, в Лондоне.
Отметим, первым к отметке подошел принц Гарри, всего на долю секунды позже - принц Уильям и его жена Кейт.
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К эстафеты также присоединились бегуны, которые будут принимать участие в Лондонском марафоне в апреле.
And they're off ... #headstogether pic.twitter.com/JZ3SvfgnUb- Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 февраля 2017г.
Тренировочная эстафета накануне Лондонского марафона была организована благотворительной ассоциацией, созданной Уильямом, Кейт и Гарри, которая призывает контролировать состояние своего психического здоровья и поощряет молодых людей открыто попросить о помощи, когда проблемы существуют.